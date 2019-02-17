شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثان جولات نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الأحد، مباريات قوية فى إطار ثان جولات الدور النهائى لدورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 بإستاد القاهرة .

و تشهد منافسات هذه الجولة لقاءات بين كلا من الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع الطيران وسموحة مع القناة وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم الثلاثاء القادم لمواجهات بين كلا من سبورتنج مع القناة والاتحاد السكندرى مع الطيران والأهلى مع سموحة وطلائع الجيش مع الزمالك .

بينما تستضيف صالة الأوليمبى بالإسكندرية منافسات الجولة الرابعة بالدورى الأحد القادم والتى تشهد لقاءات بين كلا من القناة مع الأهلى والاتحاد السكندرى مع الزمالك و الطيران مع طلائع الجيش وسبورتنج مع سموحة و الجولة الخامسة أيضا المحدد لها 25 فبراير، فيما تقام الجولتين السادسة والسابعة التى تشهد لقاء الأهلى والزمالك على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية .