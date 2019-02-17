عمرو ابوبكر

وصف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، تأهل فريقه لدور ربع نهائي البطولة الأفريقية لكرة السلة بالتاريخي. وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ربنا وفقنا وحققنا رقم تاريخي لأول مرة في بطولة أفريقيا للسلة". وأضاف: "جمهور فريق مدغشقر توجهوا لفندق فريق سموحة أمس وحاولوا إثارة القلق للتأثير على تركيز الفريق ولكن السفير المصري تدخل وواصل جهوده الممتازة معنا منذ اليوم الأول لنا في مدغشقر".

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: نتمنى مواجهة الأهلي بعد إنجاز سموحة التاريخي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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