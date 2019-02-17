تقارير: ليفربول ليس في حاجة لبيع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ذكرت تقارير إنجليزية، أن ليفربول لم يعد نادي يركز على البيع فقط في سوق الانتقالات، في ظل الأرباح التي حققها النادي خلال السنة الماضية، بالتزامن مع انتشار تقارير استعداد نادي يوفنتوس الإيطالي لتقديم عرض للحصول على خدمات نجم فريق الريدز محمد صلاح.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، عن وصول الأرباح السنوية لنادي ليفربول لـ 125 مليون جنيه استرليني وذلك قبل الضريبة، خلال الأسبوع حيث ظهرت تقارير في إيطاليا تفيد بأن يوفنتوس على استعداد لتقديم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالبا و 44 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات صلاح.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي ليفربول سيقاوم أي عروض للحصول على نجمه المصري، وهذه المرة يمكنهم دعم هذه الإرادة في ظل تحقيق أرباح ضخمة.

وفي وقت سابق كانت إدارة ليفربول فرطت في المهاجم لويس سواريز في عام 2014 عندما وافق برشلونة على دفع 65 مليون جنيه استرليني، كما لم يتمكن من الإبقاء على كوتينيو بعدها ، في ظل تقديم العملاق الكتالوني 105 مليون جنيه استرليني للبرازيلي في يناير 2018 للتعاقد مع النجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول دخل عصرًا ماليًا جديدًا، ولم يعد نادي لبيع اللاعبين كما كان في وقت سابق.