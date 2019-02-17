جوارديولا يشيد بــ ديفيد سيلفا

ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي

كتبت: سارة جاب الله

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيرة نيوبورت كاونتي ، ليحجز السيتيزنس مكانهم في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشاد بيب جوارديولا بالأداء الذي قدمه ديفيد سيلفا مساء السبت أمام نيوبورت في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "كانت مباراة حقا صعبة".

وأضاف قائلا: "سجلوا هدفا في وقت متأخر يأتي

في مثل هذه النوعية من المباريات، لكن فيل فودين سجل هدفا رائعا".

"تهنئة كبيرة له، والكثير من الثناء للاعبين في مباراة اليوم".

"كان أمرا مثيرا للإعجاب مع هذه الجماهير، لقد دعموا فريقهم كثيرا، كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة خاصة لهذا السبب".

"لقد استغلوا نقاط قوتهم بشكل أفضل منا،

نحن لا نلعب مثل هذه النوعية من المباريات في كل أسبوع، لذلك نحن سعداء اليوم".

وانهال المدرب الكتالوني بالثنائي على ديفيد سيلفا الذي حمل شارة القيادة لمانشستر سيتي أمام نيوبورت كاونتي.

وعن هذا قال جوارديولا: "ديفيد سيلفا لاعب مذهل، في عمر الـ 33 سنة وأنت تقاتل وتربح الثنائيات، هذا حقا أمر جيد".

وأنهى تصريحاته بقوله: "ديفيد لاعب رائع، لقد لعب هنا أمام فريق من الدرجة الرابعة وكأنه يبلغ من العمر 18 سنة مثل فودين".