لماذا طرد الحنفي محمود حماده واكتفى بإنذار رمضان صبحي ؟

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علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن سبب طرد الحكم محمد الحنفي، محمود حماده لاعب الإنتاج الحربي، واكتفاءه بإنذار رمضان صبحي لاعب الأهلي،خلال مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.
وبحسب المصادر، فإن الحنفي طرد حماده لأنه حاول ضرب صبحي
والجدير بالذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب عمرو السولية.
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