تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام جيرونا

يستضيف اليوم الأحد ريال مدريد نطيرة جيرونا علي ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني" الليجا".
ويأمل ريال مدريد د في مواصلة انتصاراته، خاصةً بعد الفوز على اتلتيكو مدريد بالديربيالأسبوع الماضي، ووضع قدماً في الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا، بانتصار هام على أياكس،
ويغيب عن اللقاء الأفضل في العالم لوكا مودريتش للراحة، وراموس بسبب الإيقاف.
ومن المتوقع أن يبدأ سولاري تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: ريجيلون، راموس، فاران، كارفخال
الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، كروس
الهجوم: بنزيما، بيل، فينيسيوس
يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطين عن الوصيف أتلتيكو مدريد وتسعة نقاط برصيد عن المتصدر برشلونة, بينما يحتل جيرونا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.
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