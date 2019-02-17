موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم الأحد ريال مدريد نطيرة جيرونا علي ملعب "سانتياجو برنابيو" ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني" الليجا".

ويأمل ريال مدريد في تحقيق فوزه السادس متتالياً أمام جيرونا ومرة جديدة يبرز لدي صفوف الملكي صاحب الـ18 عام فينيسيوس جونيور ليأخد مكان

لاعب الفريق السابق كرستيانو رونالدو، بينما يسعي جيرونا لحصد الثلاث نقاط ليقفز لثلاث مراكز ويأخذ مكان أتلتيك بيلباو.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

تنطلق مبارة ريال مدريد وجيرونا في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة،

والساعة الثانية ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

تذاع ريال مدريد وجيرونا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 بتعليق أحمد الطيب.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطين عن الوصيف أتلتيكو مدريد وتسعة نقاط برصيد عن المتصدر برشلونة, بينما يحتل جيرونا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.