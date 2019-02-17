مصدر يكشف لـ"الوفد" إمكانية انتقال محمد صلاح لنادي يوفنتوس

أستبعد مانليو جاسباروتو الصحفي فى صحيفة "لاجازيتا" الشهيرة بإيطاليا ما تردد عن صفقة نادى يوفنتوس لضم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني.
وقال جاسباروتو في تصريحاته لـ"الوفد" انه يشك فى إمكانية اتمام الصفقة كما نفى ما ترددعن المبلغ الذى يتردد ان اليوفي يود أن يدفعه فى الصفقة.
واكد جاسباروتو صحفي "لاجازيتا" صعوبة إتمام الصفقة وانه من الصعب دفع يوفنتوس ذلك الرقم "٢٠٠ مليون يورو"
وقال "كل شئ ممكن، لكن اعتقد انه صعب قليلًا، لكني لا اعتقد ان يوفنتوس سيدفع ذلك الرقم".
وكانت قد أشارت صحيفة "جارديان" البريطانية، إلى أن يوفنتوس يسعى لضم محمد صلاح نجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن النادي مستعد لدفع ٢٠٠ مليون يورو من أجل ضمه.
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