أحمد الغندور الحكم الدولي كتب - كريم عبد المحسن: اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أحمد الغندور، حكمًا لمباراة أشانتي كوتوكو ونكانا ريد ديفلز الزامبي، والمقرر لها 24 فبراير الجاري، ضمن جولات دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية. فبراير الجاري، ضمن جولات دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية. ويعاون الغندور، كلًا من أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح، بينما تقرر تعيين محمد معروف حكمًا رابعًا. واللافت أن يوم المباراة هو نفسه يوم عيد ميلاد أحمد الغندور، حيث إنه من مواليد 24 فبراير عام 1985.

كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده .. أحمد الغندور حكمًا للقاء نكانا ريد ديفلز وأشانتي كوتوكو بالكونيفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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