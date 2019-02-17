رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ريال مدريد، ضد نادي جيرونا، يوم الأحد 17 فبراير في الساعة الواحدة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويرغب نادي ريال مدريد في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي نادي برشلونة.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، بينما يحل جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

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