رياضة | نافاس يحسم الجدل حول العودة إلى منتخب كوستاريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافاس يحسم الجدل حول العودة إلى منتخب كوستاريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الجدل حول العودة إلى صفوف منتخب كوستاريكا، من جديد في الفترة القادمة.

وقالت تقارير صحيفة أن حارس الفريق الملكي اقترب من العودة إلى منتخب كوستاريكا، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن نظيرتها "La Nación " الكوستاريكية، أن حارس الريال على أعتاب العودة إلى صفوف منتخب بلاده في شهر مارس المقبل لخوض مواجهتي جواتيمالا وجامايكا وديا.

وشددت على أن جوستافو ماتوساس المدير الفني لكوستاريكا تحدث مع نافاس معرباً عن أمنيته في تواجد نافاس مع المنتخب في التجمع المقبل.

وخرج حارس الفريق الملكي من حسابات منتخب كوستاريكا منذ نوفمبر الماضي، حيث ظل في مدريد واستغل الفرصة لمعالجة ركبته بالخلايا الجذعية، وركز بقوة على منافسته مع البلجيكي تيبو كورتوا، على المركز الأساسي في تشكيل الميرنجي.

وحصل نافاس على جائزة أفضل حارس مرمى في 2018 من اتحاد الكونكاكاف، الشهر الماضي.