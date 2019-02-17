رياضة | أهداف مباراة - أتلانتا 1 × 3 ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - أتلانتا 1 × 3 ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز الزمالك - x

18:00 - إنبي الدوري الإسباني ريال مدريد - x

13:00 - جيرونا فالنسيا - x

17:15 - إسبانيول فياريال - x

19:30 - إشبيلية ريال بيتيس - x

21:45 - ديبورتيفو ألافيس الدوري الإيطالي جنوى - x

16:00 - جنوى انتر ميلان - x

19:00 - سامبدوريا نابولي - x

21:30 - تورينو الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت - x

16:30 - بوروسيا مونشنغلادباخ باير ليفركوزن - x

19:00 - فورتونا دوسلدورف كأس الإتحاد الإنجليزي دونكاستر روفرز - x

18:00 - كريستال بالاس

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