اونلاين | كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر.. kora star

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كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر.. kora star

يستقبل فريق ريال مدريد نظيره جيرونا سهرة غد الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر.. kora star

مباراة ريال مدريد وجيرونا في الجولة 24 من الدوري الإسباني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجيرونا

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ريال مدريد وجيرونا مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر.. kora star

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

يستضيف ريال مدريد فريق جيرونا يوم الأحد 17 فبراير انطلاقاً من الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وجيرونا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3 .

كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر.. kora star

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر.. kora star