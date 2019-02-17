«الإمبراطور» يعادل أهلي جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير

تعادل الوصل مع ضيفه الأهلي جدة السعودي 2-2 في مواجهة الذهاب بين الفريقين في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والتي أقيمت مساء أمس على ملعب زعبيل بحضور 6475 متفرجاً.

وصعب «الإمبراطور» من مهمته في البطولة وأصبح مطالباً بالفوز أو التعادل بأكثر من 2-2 في مباراة الإياب التي ستقام يوم الاثنين 25 فبراير شباط الحالي على ملعب الجوهرة في جدة.

حضر المباراة الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ بطي آل مكتوم، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وناصر عبدالله الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين وطلال آل الشيخ مدير بطولة «كأس زايد للأندية الأبطال» ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوصل وعدد من الأقطاب الرياضيين.

سجل عبدالله جاسم ثاني أسرع هدف في البطولة بعد أن حول عكسية منيديز من الركنية رأسية في مرمى العويس كهدف أول للوصل في الثانية 40، وكان أسرع هدف في البطولة سجله محمد عبدالرحمن (الغربال) مهاجم المريخ السوداني في مرمى اتحاد العاصمة الجزئري بعد مرور 23 ثانية فقط من انطلاقة مباراة الذهاب بين الفريقين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالدور ال16.

رغم الهدف المبكر، إلا أن الضيوف لم يتراجعوا ولم تخل هجماتهم من الخطورة بالرغم من أنهم لم يدركوا التعادل حتى الذهاب إلى غرفة الملابس في أول 45 دقيقة، وفي المقابل لعب الفريق الأصفر بحذر شديد حتى يحافظ على هدفه الذي انتهت عليه نتيجة الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تغير الحال واستطاع المزعج نيكولاي ستانسيو أن يترجم جدية الضيوف بادراك التعادل بتسديدة من خارج المنطقة (67) قبل ان يخطف جورج سميدو التقدم للأهلي (72)، وهو الهدف الذي صعب من مهمة الإمبراطور حتى استطاع الحصول على ركلة جزاء ارتكبت مع البديل حسن محمد سددها كايو بنجاح (89).

دفع ريجيكامب بتشكيلة ضمت كلاً من: حميد عبدالله، وحيد اسماعيل، عبدالله جاسم، سالم العزيزي، عبدالله صالح، علي سالمين،خميس إسماعيل، فينيسيوس دي ليما، رونالدو مينديز، فابيو دي ليما، وكايو كانيدو.

وفي المقابل تواجد بقائمة الضيوف كل من: محمد العويس، سعيد المولد، بالو دياز، عبدالباسط هندي، محمد أبوزيد، حسين المقهوي، نيكولاي ستانسيو، نوح الموسى، سلمان المؤشر، جورج سميدو، وعمر السومة.