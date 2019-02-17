شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يستعيد توازنه في الدوري الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد ليون توازنه قبل أربعة أيام على استضافة برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز صعب على ضيفه جانجان صاحب المركز الأخير 2-1 في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، عبر مارتن تيرييه ونبيل فقير لليون، والكاميروني فيليكس إيبوا لجانجان.

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