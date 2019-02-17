تحديات مثيرة في الحفل الـ 12 بمضمار أبوظبي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

ينظم نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه الثاني عشر لهذا الموسم، مساء اليوم على مضماره العشبي، ويتألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السابع والأخير الذي خصص للمهجنة.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السابع والأخير سباق «تكافؤ» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر والذي يشهد مشاركة عدد من الخيول المرشحة من ضمنها «مقاتل» و«جثور» و«نبراس غلاكسي» جراس رينغ.

ومن المهرات القوية تتنافس في شوط كلاسيكي المهرات - الإمارات في الشوط الثالث، لمسافة 166 متر، المهرة «ايه أف مثيرة».وتأتي الانطلاقة في الشوط الأول بسباق السمحة للتكافؤ للخيول العربية، لمسافة 144 متراً.

وخصص الشوط الثاني لسباق حبشان والذي يقام لمساف الميل ويتنافس من خلاله «ايه اف ماكرة» والفرس «بشاير» و«جاهز» و«مررة ورسان».

تتواصل الإثارة في الشوط الرابع الذي يشهد كلاسيكي الأمهار - الإمارات «هيبة»، ويتنافس في الفوز «ايه اف صعب» الذي يحمل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويأتي كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر «تكافؤ» المخصص من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، لملاك الإسطبلات الخاصة، والفرصة متاحة امام «ايه اف المنتقم» و«اتش ام تواق» والفرس «دانة».