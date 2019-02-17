عبد الله بن سالم يتوج الفائزين بسباق كأس التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

توج سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الفائزين بسباق الشوط الرئيسي لكأس مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم أمس السبت، بمقر نادي الشارقة للفروسية والسباق، وحقق الجواد «مباشر الخالدية» من المملكة العربية السعودية لقب الشوط السادس والرئيسي، بقيادة الفارس عبدالله الفيروز، فيما نال المركز الثاني الجواد «مرهب الخالدية» لإسطبلات الخالدية أيضاً، بقيادة الفارس عبدالله العضيب. وحقق المركز الثالث الجواد «أيه أف ماهر» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاج أوشي، وبلغت جوائز هذا الشوط 200 ألف درهم.

كما كرم سموه الفارس الإماراتي عبدالله المهيري، الحائز كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، لقفز الحواجز التي أقيمت نسختها الثانية (فئة خمسة نجوم) بمقر نادي الشارقة للفروسية والسباق بداية الشهر الجاري.

وأقيم السباق بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، حيث أقيمت نسخته الأولى كخامس سباقات الموسم بنادي الشارقة للفروسية، بجوائز قدرها 400 ألف درهم.

كما أقيمت المنافسات برعاية من شادويل العالمية، حيث يعد السباق الأول من نوعه المخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة 91 جواداً، إضافة إلى 15 جواداً في الاحتياط.

وشهد فعاليات السباق والتتويج، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وعيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسلطان خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومتعب الشمري مدير عام ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

وفي منافسات الشوط الأول؛ شوط مزارع ديرنزتاون لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول المبتدئة توليد الإمارات بجوائز قدرها 40 ألف درهم، حلّق الجواد «إي إس معروف» من الإمارات للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بالمركز الأول، بقيادة الفارس سام هتشكوت، فيما حل بالمركز الثاني الجواد «إس إس جلمود» من الإمارات لأحمد سعيد المزروعي بقيادة الفارس أشتيبان مازور، فيما نال المركز الثالث الجواد «إيه أف هرقل» من الإمارات لخليفة خالد النابودة بقيادة الفارس أنطونيو فريز.

واستطاع الجواد «عارف» للخيالة السلطانية العمانية، أن يحقق لقب الشوط الثاني؛ شوط مزارع شادويل لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة سباق التكافؤ، بجوائز قدرها 40 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس أشتيبان مازور، فيما حل بالمركز الثاني الجواد «جوري» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف.

وحلّق الجواد «إيه أف شعار» من الإمارات لخالد خليفة النابودة، بصدارة الشوط الثالث؛ شوط مزارع شادويل لمسافة 2000 متر بجوائز قدرها 40 ألف درهم، بقيادة الفارس تاج أوشي، فيما جاء في المركز الثاني الجواد «الدارس ورسان» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس بن كورتيس، فيما حقق المركز الثالث الجواد «إيه أف طايش» من الإمارات لإسطبلات ليوا، بقيادة الفارس زافير زاياني.

وبقيادة الفارس أشتيبان مازور، استطاع الجواد «كول ساين» لنقابة بورسلي للسباقات، الفوز بلقب الشوط الرابع المخصص للخيول المهجنة الأصيلة برعاية شادويل، بجوائز قدرها 40 ألف درهم، لمسافة 2000 متر. وحل بالمركز الثاني الجواد «شيبا» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس باتريك دوبس، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «برانسكومب لايدر» للسباقات، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو.

وفي سباق الشوط الخامس؛ شوط مزارع ديرنزتاون لمسافة 1700 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة استطاع الجواد «أم إتش توافق» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، أن يحلّق بلقب الشوط البالغة جوائزه 40 ألف درهم، فيما حل في المركز الثاني الجواد «الجازي» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، فيما جاء بالمركز الثالث الجواد «أم إتش أريب» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو.

وأكد ميرزا الصايغ، أن إقامة السباق في نادي الشارقة للفروسية والسباق، فكرة وليدة من قبل النادي، وتمت الموافقة عليها فوراً من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، حيث وجه سموه بدعمه، وتمنّى أن يشمل كل العرب.

وقال: «لدي ثقة كبيرة في وجود سلالات عربية نقية في مختلف الدول العربية وأهمها في مصر والسودان والمغرب والسعودية والأردن والعراق، حيث توجد سلالات مميزة، ليس من الصحيح أن نذهب لدول أخرى ولدينا سلالات مميزة في دولنا العربية، نتمنى أن تكون موجودة».

وأشار إلى أن فكرة إقامة السباق جاءت من قبل نادي الشارقة للفروسية، وعندما تم عرضها لقيت الموافقة والترحاب على الفور، لافتاً إلى أن الفكرة ستستمر خلال السنوات المقبلة.