ختام رائع لمهرجان سلطان بن زايد لركوب القدرة والتحمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان أمس الفائزين في ختام منافسات مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي الثالث عشر لركوب القدرة والتحمل، الذي أقيم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، ونظمه نادي تراث الإمارات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية منذ الأربعاء الماضي، وذلك في قرية بو ذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، بمشاركة واسعة من قبل الفرسان والفارسات وإسطبلات الدولة العامة والخاصة، وأندية الفروسية في الدولة، ووسط اهتمام كبير بالمؤتمر الدولي الذي انطلق به المهرجان، وحضور لافت لفعاليات المهرجان المتنوعة من الزوار والسياح.

وقام الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان بحضور حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق 242.15 كلم دولي «ثلاث نجوم» الذي جرى على مدى ثلاثة أيام، حيث نال المركز الأول وفق نقاط بروتوكول بوذيب الفارس سيف أحمد محمد علي المزروعي من إسطبلات إم أر إم على صهوة الجواد «سيام»، فيما حل في المركز الثاني الفارس هانيومانا رام من إسطبلات ورسان على صهوة الجواد «تيرمناتور»، وحل في المركز الثالث الفارس محمد حمود حميد الغيلاني من إسطبلات الريف على صهوة الجواد «ماناليتو».

كما توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق نفسه وفق التصنيف الدولي، حيث حاز المركز الأول الفارس سيف أحمد محمد علي المزروعي من إسطبلات إم أر إم على صهوة الجواد «سيام»، وحل في المركز الثاني الفارس عبدالله محمد حسن الحمادي من إسطبلات الريف على صهوة الجواد «كوريليوني»، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد حمود حميد الغيلاني من إسطبلات الريف على صهوة الجواد «ماناليتو».

كما توج الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان الفائزين في سباق 120.27 نجمتين دولي للشباب والناشئين، حيث فاز بالمركز الأول وفق نقاط بروتوكول بوذيب الفارس منصور خميس محمد الشدي من إسطبلات دباوي على صهوة الجواد «تمارا ديسرت مون» وحصل على سيارة، فيما حل ثانياً الفارس راشد حميد سعيد الكندي من إسطبلات إف ثري على صهوة الجواد «فاجابون ديبولسكي»، وفي المركز الثالث الفارس ناروا كالفو ايبانيز من إسطبلات إم سفن، على صهوة الجواد «نارجيس».

وتوج أيضا الفائزون بالسباق نفسه وفق التصنيف الدولي، حيث فاز بالمركز الأول الفارس سيف جمعة محمد بالجافلة من إسطبلات إم سفن على صهوة الجواد «ويريما الأزرق»، فيما حل في المركز الثاني الفارس راشد حميد سعيد الكندي من إسطبلات إف ثري على صهوة الجواد «فاجابون ديبولسكي»، وحل في المركز الثالث الفارس منصور خميس محمد الشدي من إسطبلات دباوي على صهوة الجواد «تمارا ديسرت مون».

وتأهل أمس عشرات الفرسان في سباق 80.47 كم نجمة واحدة تأهيلي دولي، الذي انطلق بمشاركة الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان وتم تكريم المشاركين في الجولة التعليمية لطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية لمسافة 40 كيلومتراً، إذ قام الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بحضور حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، بتسليم شهادات شكر وتقدير للطلبة.

كما قام الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان بتكريم المشاركين في المؤتمر الدولي حول العلاقة بين الفارس والخيل وورشة العمل المصاحبة تقديرا لما أثروا به المهرجان من معلومات قيمة، وتكريم ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمحلية، الذين غطوا فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى ممثل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والجهات الداعمة والمساندة.