دخول مجاني لجماهير الشارقة أمام شباب الأهلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلن نادي الشارقة وبتوجيهات اللواء سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي عن فتح الأبواب أمام جماهيره لحضور مباراة «الملك» أمام شباب الأهلي بالمجان للدرجتين الأولى والثانية.

ويخوض الشارقة مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام شباب الأهلي في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، حيث إن فوزه فيها سيقربه كثيراً من اللقب الغائب عن خزائن «الملك» منذ 1996.

ويتصدر الشارقة الترتيب بفارق خمس نقاط عن العين وست عن الجزيرة وثماني نقاط عن شباب الأهلي.

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