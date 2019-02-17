خيول رئيس الدولة تواصل تألقها وتحقق «الهاتريك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

واصلت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تألقها في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف وحققت «الهاتريك» أمس الأول في السباق الثامن لهذا الموسم والذي تألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، فيما عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وتوج الجواد «جيمي» بماراثون العين الثاني شوط التحدي السادس الذي شهد إثارة بالغة حيث قطع مسافة 4100 متر تكافؤ في زمن قدره 5:03.54 دقيقة كسر به الزمن السابق 5.04.42 المسجل باسم «عجاج»، كما ظفر المهر «مكتوب» بشوط سيح بن عمار الثالث مسجلاً زمناً قدره 2:08.28 لمسافة 1800 متر. كما نال الجواد «أسياد» شوط جبل حفيت محققاً زمناً قدره 1:51.71 لمسافة 1600 متر. فيما خطف «سيكريت تريد» للشيخ عبدالعزيز النعيمي شوط شعبية الروضة مسجلاً زمناً قدره 2:50.31 لمسافة 2600 متر.

وكان الحفل الثامن قد شهده 8 آلاف متفرج ولم ينجح أحد في ترشيح 6/‏‏6 أو 5/‏‏6 فيما نجح 6 أفراد في ترشيح 4/‏‏6 وحصل كل واحد منهم على جائزة مالية قدرها ألفا درهم، كما نجح 115 شخصاً في ترشيح 3/‏‏6 وتم اختيار 70 منهم وحصل كل واحد على 500 درهم. واستطاع الجواد «داحس دي عربي» من أبوظبي ريسنج أن يفوز بشوط ملاك الإسطبلات الخاصة في بداية الحفل، قاطعاً مسافة 1400 متر في زمن قدره 1:36.87 ، كما تمكن الخيل «جوال الريف» لأحمد إبراهيم الشميلي من خطف شوط عود التوبة مسجلاً زمناً قدره 1:54.75 لمسافة 1600 متر، ونجح الجواد «غزوان الخالديه» من أبوظبي ريسنج في إحراز المركز الأول لشوط السرعة في ختام الحفل محققاً زمناً قدره 1:05.92 لمسافة 1000 متر.