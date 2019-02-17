شكرا لقرائتكم خبر عن «الديناصور» يستعرض في كاسر الأمواج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” لفت الأنظار مشاركة «ديناصور» في منافسات بطولة الإمارات للفلاي بورد، التي أقيمت على كاسر الأمواج أبوظبي من تنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، لكن كانت حركة استعراضية من أحد المشاركين الذي ارتدى لباس «الديناصور»، الشيء الذي وجد ترحيباً وتصفيقاً من المتواجدين الذين سارعوا إلى التقاط الصور التذكارية.

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