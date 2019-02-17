النصر مع الجزيرة والشارقة مع بني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مسابقة دوري رجال السلة الذي يقام بنظام «بست اوف ثري» أي الفائز بمجموع مباراتين من ثلاث، من خلال مباراتين تستهل بهما الاندية مباريات الدور ربع النهائي الحاسم .

في السابعة مساء يلتقي النصر متصدر الدور التمهيدي بملعبه مع الجزيرة ثامن الترتيب، والشارقة الثالث بملعبه ايضا مع بني ياس السادس، وتستكمل المرحلة الاولى من الدور ربع النهائي غدا ويستضيف الوصل الرابع البطائح الخامس، ويقابل شباب الاهلي الظفرة بصالة مكتوم بن محمد بشباب الاهلي.

تستمر مباريات الدور ربع النهائي حتى يوم 25 فبراير الجاري، على ان يختتم كل فريق مشواره في هذه المرحلة بفوزين متتاليين او بفوز اضافي في حالة تساوي مرات الفوز والخسارة في مواجهتي الذهاب والإياب في نفس المرحلة لتحديد هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

أما الفرق الخاسرة من الدور ربع النهائي فسوف تدخل في منافسات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن في الدور المقبل، ويدخل معهما صاحبا المركزين الاخيرين في الدور التمهيدي الوحدة والعين لتحديد ترتيبهما النهائي في البطولة.

وكان الدور التمهيدي للمسابقة الذي جرى بنظام دوري من دورين ذهاب وإياب أسفر عن تصدر النصر برصيد 34 نقطة، تلاه شباب الاهلي بنفس الرصيد، ثم الشارقة والوصل وكل منهما له 32 نقطة، والبطائح الخامس 28 نقطة، ثم بني ياس 24 نقطة، والظفرة السابع 24 نقطة، والجزيرة 23، والوحدة 21، وجاء العين في المركز العاشر برصيد 18 نقطة. وكانت المسابقة توقفت لمدة ثلاثة أسابيع لتنظيم بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي شارك فيها المنتخب الوطني مع 9 فرق عربية وآسيوية توج في ختامها فريق الرياضي اللبناني بطلا.

وأكد قاسم محمد عضو شركة الالعاب الرياضية بالنصر والمشرف العام على اللعبة بناديه ان النصر كان اكثر المتضررين من عودة فتح تسجيل اللاعبين الأجانب الاستثنائي بعد أن كان الاتحاد أغلق الباب في الوقت الذي كان محددا في السابق وهو بداية من يوم 29 أغسطس 2018 وحتى اليوم الذي يسبق بداية الدور الثاني من مسابقة دوري الرجال.

وذكر أن نادي النصر سارع بالاعتراض على القرار الجديد فور صدوره مبينا أن النادي لم يتلق اي رد من قبل ادارة الاتحاد على الاحتجاج سواء بقبول الاعتراض أو برفضه.