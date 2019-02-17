قويض: الإدارات تتعاقد مع اللاعبين وليس المدربون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

نجح الوحدة في رد الدين لدبا الفجيرة وتفوق عليه بثلاثية مقابل هدف، وأكد تفوقه على النواخذة في جميع المواجهات التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري، وبهذا الفوز الذي استعاد به «العنابي» نغمة الانتصارات تأزم موقف دبا الذي لم يكسب أي نقطة منذ الجولة الرابعة في المنافسة، وظل في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، ليصبح منطقيا الأقرب للهبوط إلى الدرجة الأولى، ولا سيما أنه يبتعد بفارق 9 نقاط عن مركز الأمان.

رغم ذلك، أكد السوري محمد قويض مدرب دبا أن فريقه لن يرفع الراية البيضاء وسيستمر في القتال لحفظ حظوظه في البقاء في دوري الأضواء بالرغم من وضعه في جدول الترتيب، مبيناً أن هناك 27 نقطة في الملعب وعليهم التمسك بالأمل والعمل على خروج دبا من الموقف الصعب.

وعن الخسارة قال «كنا نأمل في الخروج بنقطة من ملعب الوحدة، لكنا ندرك ان الوحدة يرغب في التعويض بعد خسارته أمام العين، والأخطاء الفردية كلفتنا استقبال 3 أهداف وكان المنافس أقرب لأن يسجل أكثر، في النهاية الجميع يعلم أن قدرات لاعبي الفريق المنافس تفوق قدرات لاعبينا بمراحل».

وعن عدم دعم الفريق بلاعبين في الانتقالات الشتوية، أوضح قويض أنه في دوري الخليج العربي الإدارة هي التي تتعاقد مع اللاعبين وليس المدرب، وهذا يحصل في جميع الأندية وليس في دبا الفجيرة فقط، ويتم استشارة المدربين في بعض الأحيان.

أما الهولندي تين كات مدرب الوحدة فأكد ان فريقه حقق فوزاً مستحقاً على دبا، مشيراً إلى أن العنابي اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط، وأضاف «استمر مسلسل إضاعة الفرص من المهاجمين للمرة الثانية على التوالي، كما حدث أمام العين، المهم أننا نخلق الفرص وهذا ما حدث أمام دبا ولا ننسى أن المنافس اعتمد على التكتل الدفاعي نسبة لوضعه في الترتيب».

وعن عدم اشراك المغربي مراد باتنا ووضعه على الدكة قال «لدينا العديد من اللاعبين الجيدين من ضمنهم خليل إبراهيم الذي تدرب جيداً وقدم مردوداً طيباً عندما نزل بديلاً أمام العين، وعندما أختار التشكيلة لا أنظر إلى لاعب محلي أو أجنبي بل أختار اللاعب الذي يقدم الاضافة للفريق».

وأكد جمعة العبدولي مدير فريق دبا أن «النواخذة» ما زال يقاتل على حظه في البقاء وقال «نعمل كل أسبوع وقبل كل مباراة لإحداث تغيير في الفريق وتحقيق الفوز وتجميع النقاط للخروج من النفق المظلم، هناك نقاط في الملعب، الفريق مستقر وليست هناك مشكلات بالرغم من وضعنا في الترتيب».

وقال خليل إبراهيم لاعب الوحدة إنه سعيد بالفرصة التي منحها له تين كات والدفع به أساسياً بعد غيابه لفترة طويلة عن تشكيلة العنابي وقال «لكل مجتهد نصيب والمدرب اعطاني الفرصة وحفزني لتقديم الأفضل والحمد لله وفقت في اثبات وجودي وهي فرصة يجب أن أحافظ عليها بتقديم الافضل، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة في المباريات المقبلة».