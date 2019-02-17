الاتحاد «ينفد بجلده» من الخسارة الـ 12

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



نجحت مساعي الصلح في إنهاء الأزمة التي نشبت بين مدير الكرة في نادي الاتحاد أسامة المولد ومدرب الرائد الألباني هاسي بعد نهاية مباراة الفريقين في ختام الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت نهاية المباراة تشابكا بالأيدي في ممر اللاعبين قبل أن تنتهى القصة في مركز الشرطة حيث نجحت مساعي الصلح في احتواء الموقف قانونيا ليتنازل المدرب عن حقه ويبقى الدور على لجنة الانضباط التي ستتخذ عقوبات بالحادثة.

و«نفد الاتحاد بجلده» من خسارة وشيكة أمام مضيفه الرائد عندما أدرك مهاجمه البديل عبد الرحمن القحطاني التعادل بهدف في الوقت الضائع من اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة. تقدم اصحاب الأرض بعد 7 دقائق عن طريق عبد الله المقرن من زاحفة على يمين الحارس فواز القرني، وبقي الاتحاد يحاول دون جدوى حتى الدقيقة 91 عندما ارسل البديل الغامدي بيمينه الكرة على يسار الحارس عز الدين دوخة معدلا النتيجة.

ويدين الاتحاد لحارسه القرني الذي انقذه من الخسارة رقم 12 بتصديه لأكثر من فرصة محققة لكن الفريق بقي في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة وذهب الرائد للنقطة 24 عاشراً. وفي الرياض، عاد الشباب لسكة الانتصارات بفوزه على ضيفه الوحدة (1-0) سجله البرازيلي لويز انطونيو من نقطة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد عودة الحكم السلوفيني اسكوبينا لتقنية (فار) التي استعان بها الحكم قبل طرده متوسط ميدان الشباب البرازيلي سيبا في الدقيقة 27 ليكمل فريقه المباراة منقوصا، وبذلك رفع الشباب رصيده إلى 37 محتلا المركز الثالث وبقي الوحدة سادسا على 31 نقطة.