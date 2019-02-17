الإمارات يُفرِّط في دقيقتين بفوز «إنعاش الأمل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أضاف اتحاد كلباء نقطة لرصيده بتعادله مع فريق الإمارات 1-1، في مباراة دراماتيكية شهدت إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة ولم تخل من الخروج عن النص، حيث حدثت مشادات بين اللاعبين داخل الملعب، وبين جمهور الفريقين في المدرجات. وبتعادله مع «الصقور» يكون اتحاد كلباء قد حصل على أربع نقاط من مجموع مباراتيه مع الإمارات، حيث فاز ذهاباً وتعادل إياباً.

وفرط الإمارات في فوز «إنعاش الأمل» بطريقة غريبة وغير مسؤولة، فهو تقدم في الدقيقة 89 ثم عادل كلباء في الدقيقة 91؛ أي أن «الصقور» لم يستطع المحافظة على تقدمه ولو لدقيقتين، وهذا قد يكلفه غالياً في نهاية الموسم، لا سيما أنه المهدد الأول بالهبوط.

واعتبر فيفياني مدرب كلباء أن النتيجة جيدة جداً بالنسبة لفريقه وقال: «لعبنا أمام فريق قوي جداً ومنظم، وخرجنا بالتعادل. وفي الحقيقة هذه المباراة كنا ننتظرها بشغف. أعتقد أن النتيجة مرضية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أننا كنا متأخرين. المباراة كانت صعبة وفريقنا سعى إلى تحقيق الفوز فيها، لا أدري هل سأقول بعد نهاية الدوري إنها نقطة ثمينة أم غير ذلك، لكنني بصورة عامة سعيد بها».

وتابع: «الحصول على أربع نقاط من مجموع مواجهتي الفريقين شيء جيد، والوصول إلى 19نقطة كذلك، أمر جيد، ولكن علينا أن نعلم أن الفريق لم يضمن البقاء بعد». وذكر مدرب كلباء أن المدافع عبدالله تراوري أدى مباراة جيدة، ونجح في مهمته إلى حد كبير. وقال: «المدرب يستفيد من إمكانات اللاعبين ومهاراتهم وتكوينهم، وتراوري كان مكلفاً بمراقبة دياباتي في الكرات الهوائية، وأنا مسرور لأنه تألق في المباراة».

من جهته، قال جلال قادري مدرب الصقور، إن فريقه فعل كل شيء من أجل الفوز ولم يحقق هدفه، وذكر أن الإمارات كان أفضل ولكنه لم يترجم أفضليته إلى فوز. وأوضح: «كنا قريبين جداً من الحصول على النقاط الثلاث، وتقدمنا بهدف في الدقيقة الأخيرة، لكن ركلة جزاء حرمتنا الفوز. لا أعلم إن كانت صحيحة أم لا. لكن في النهاية فريقي لم ينتصر، وكنت آمل أن نكسب هذه المواجهة بالذات؛ لأنها أمام منافس مباشر، ولكن للأسف لم نحصل على ما نريد. كنا أفضل في كل شيء ولم تكن هناك هجمات للمنافس، والنتيجة قاسية بالنسبة لنا، وغير مرضية بالتأكيد».

واعتبر قادري أن غياب البرازيلي كايو، كان مؤثراً جداً. وأوضح: «الفرق التي تمتلك بدلاء ورصيداً بشرياً كبيراً، تتأثر عندما يغيب لاعب معيّن، فما بالك بفريقنا».

ورأى قادري أن الإمارات فرط في نقطتين، لكنه ما زال قادراً على البقاء، وذكر أن هناك 11مباراة متبقية، وعلى الفريق أن يعمل على تحقيق الفوز في أكبر عدد منها، مشيراً إلى أن «الصقور» لم يستفيدوا من نتائج الجولة، ولم يخدموا أنفسهم كما ينبغي أمام «النمور».