منذر عبدالله: نتائج «الأبيض» أحبطت مدرجات دورينا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد



أكد منذر عبدالله، المحلل الفني في قناة أبوظبي الرياضية، أن حالة الحزن التي تخيم على الوسط الرياضي جراء نتائج منتخبنا في كأس آسيا، التي أقيمت في الدولة خلال الفترة ما بين 5 يناير الماضي، و1 فبراير الجاري، وخروج الأبيض من الدور نصف النهائي، انعكس على العزوف الجماهيري خلال الجولة الافتتاحية لمرحلة الإياب من دوري الخليج العربي التي جرت منافساتها عقب ختام البطولة القارية.

وقال منذر عبدالله ل«الخليج الرياضي»: «أتوقع مع توالي الجولات تزايد أعداد الحضور الجماهيري، وربما تكون الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها منافسات البطولة القارية التي تنافس فيها 24 منتخباً قرابة شهر، سبباً رئيسياً في امتناع الجماهير عن الحضور، مع عودة المنافسات المحلية إلى الدوري مجدداً».

وتمنى عبدالله أن يشاهد اللوحات الرائعة التي رسمتها الجاليات الداعمة لمنتخباتها في كأس آسيا، في مدرجات دورينا، ولن يتسنى ذلك إلا بالعمل والجهد من جميع أطراف منظومة كرة القدم في الدولة.

وناشد لجنة دوري المحترفين بإطلاق جائزة بقيمة رفيعة، يحصل عليها النادي الذي ينجح في جذب أكبر عدد من الجماهير على مدار مبارياته في الموسم الرياضي، لاسيما في بطولة الدوري التي تحتل الأهمية الكبرى، مبيناً أن كافة الإحصائيات الخاصة بالحضور الجماهيري للمباريات متوفرة أولاً بأول، وفي متناول اللجنة، مما يسهل أمر تحديد النادي الذي نجح في جذب أكبر عدد من الجماهير، وخاصة من الجاليات التي تعيش في الدولة، وتسلم له هذه الجائزة في حفل ختام الموسم .وأوضح منذر عبدالله، أن نجاح الخطط التسويقية للجماهير، هو في صالح تطور وازدهار كرة القدم في الدولة، وأن المنافسة بين الأندية يجب أن تمتد إلى خارج الملعب في مدرجات الجماهير لنيل جائزة أفضل نادٍ نجح تسويقياً في استقطاب أكبر عدد من الجماهير بشكل عام، وتكون أشبه في منافستها بمباريات الدوري والقتال بين الأندية لحصد نقاطها للتتويج باللقب، مع ختام الموسم.

وأكمل: «تحتضن الدولة 200 جنسية مختلفة، وزيّنت معظم الجاليات مدرجات ملاعب كأس آسيا 2019. ومن دون شك فإن استقطابهم للحضور إلى مدرجات دوريّنا، لن يأتي إلا من خلال عمل وجهد على كافة الصعد، بتوفير جوائز ومواصلات وكل سبل الراحة لهم خلال الحضور، ضماناً لأن تكون مشاهدتهم للمباراة تجربة مميزة يتطلعون إلى تكرارها مجدداً مع توالي المباريات».وكشف أن العمل من منطلق الترويج للاعبين الأجانب في مختلف الأندية، يعد عاملاً مهماً جداً لجلب الجاليات للحضور إلى مدرجات دورينا، وقال: «لا بد من إجراء دراسة حول أبرز الجاليات التي تحضر مباريات نادٍ معين، من أجل التعاقد مع لاعبين من نفس جنسيتهم بعد تقييم مستوى كفاءتهم، بإجراء عملية بحث مستفيضة من اللجان الفنية المسؤولة عن التعاقدات في الأندية».

وأضاف: «بعد الاحتكام إلى دراسات مستفيضة عن أكثر الجاليات الراغبة في حضور مباريات الدوري، تقوم الأندية باستقطاب لاعبين في ضوء نتائج تلك الدراسات، لينعكس ذلك على متابعة تلك الجاليات التي ستثري مدرجات دورينا بحضورها الفعال والمميز».