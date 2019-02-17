إدارة العين تلتزم «السقف» وتواجه إغراءات المنافسين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

ماذا يحصل في العين، ومن المسؤول؟ سؤال يتردد في أوساط كل المتابعين والمراقبين لما آلت إليه أحوال «الزعيم»؛ بعدما سقط بثلاثية نظيفة أمام الظفرة؛ ليتأخر بفارق 5 نقاط عن الشارقة (المتصدر)، وليُمنى الفريق بالهزيمة الثالثة هذا الموسم.

وشهد مستوى العين في آخر ثلاث مباريات، تراجعاً واضحاً؛ حيث اكتفى بالتعادل السلبي مع الإمارات، قبل أن يفوز على الوحدة بهدف من دون مقابل؛ ليعود ويخسر أمام فارس الظفرة، وليصبح الفريق، الذي أبهر وأمتع وسحب الآهات من القلوب والحناجر قبل أقل من شهرين، حين شارك في مونديال الأندية، ونال وصافة مونديال العالم؛ بعدما تجاوز في طريقه إلى النهائي فرقاً بقيمة الترجي بطل إفريقيا، وريفر بليت بطل أمريكا الجنوبية؛ وذلك بعد مشاركة الفريق في 3 مباريات في حقبة ما بعد وصافة المونديال، محل انتقاد وتشكيك.

فجأة، وكأن السحر انقلب على الساحر، تحولت الإدارة برئاسة غانم الهاجري من «أبطال»، إلى «مقصرين» ومخطئين بحق النادي.. سيل من الانتقادات نالها المجلس، ونيران الغضب وجهت إلى الإدارة، حتى باتت العواصف تحيط وتضرب كل جدران قلعة «الزعيم».

تضع جماهير العين مسؤولية خروج المدير الفني السابق الكرواتي زوران على عاتق الإدارة، وتحملها مسؤولية السماح للمدرب بترك مقعده «بالمجان»، وكأنه كان ينبغي على الإدارة وضع «الأغلال» في يدي وأقدام المدرب حتى لا يرحل.

تشير مصادر موثوقة، إلى أن إدارة العين توصلت إلى اتفاق نهائي مع المدرب الكرواتي زوران في ديسمبر/‏‏كانون الأول الماضي، وأن الأمور كانت تسير نحو وضع القلم، والتوقيع على العقد؛ بعدما وجد الثنائي التسوية، التي ترضي الجانبين حول الشق المتعلق بالقيمة المالية، عقب مونديال الأندية، وبعد خروج المدرب الكرواتي زوران على إحدى الشاشات، وتوجيه رسائل «مشفرة» حول اللاعبين وعقودهم، شعرت الإدارة بنوع من اللاارتياح، خاصة وأن هذه الأمور تبحث وتحل داخل جدران البيت العيناوي، وليس عبر شاشات التلفزة.

خروج المدرب في اللقاء الإعلامي، كان عبارة عن سيناريو تسويقي للمدرب، الذي وجه رسائل لمن يرغب، بأن أموره مع الزعيم ليست على ما يرام، وبأنه جاهز لترك مقعده، ليحضر المدرب بعدها بأيام إلى النادي، وليتعذر بداعي «الإرهاق والتعب النفسي»، ويطلب فسخ العقد؛ بسبب عدم قدرته على تكملة المهمة، طالباً فتح باب الخروج، ورافضاً كل محاولات التسوية والترضية، التي قامت بها الإدارة.

ولأن العمل مع شخص لا يرغب العمل معك، يكون مستحيلاً، لم يكن أمام الإدارة سوى فك الارتباط مع المدرب، الذي صدرت تأشيرة دخوله إلى السعودية، وتدريب الهلال السعودي في أقل من 24 ساعة على انتهاء الارتباط مع الزعيم.

ولم تغفر الجماهير، لإدارة النادي حتى الساعة قرار السماح بخروج اللاعب المصري حسين الشحات، وانتقاله إلى الأهلي المصري؛ إلا أن مطلعين على ما حدث مع النجم المصري،أكدوا بأن عملية الانتقال إلى النادي القاهري، تم العمل عليها منذ «ميركاتو الصيف»؛ حيث أبدى اللاعب رغبة كبيرة في تحقيق حلمه بارتداء القميص الأحمر.

وكشف مسؤولو الأهلي رسمياً أنهم تفاوضوا مع اللاعب، وتوصلوا إلى اتفاق نهائي معه منذ الصيف؛ لكن عملية الانتقال تمت في «ميركاتو الشتاء»؛ بعدما عبر اللاعب عن رغبة ورجاء بفك الارتباط مع العين؛ من أجل تحقيق «حلم العمر والطفولة» باللعب مع الأهلي، وهي الخطوة التي وافقت عليها الإدارة بموافقة المدرب زوران، الذي أعطى الضوء الأخضر على خروج اللاعب، وقيد البرتغالي ريبيرو بديلاً عنه.

وشكل هروب زوران وخروج الشحات، النقطة التي أفاضت الكأس والغضب، خاصة وأنها تتزامن مع أزمة تجديد عقود اللاعبين المواطنين، التي لم تحسم حتى الساعة.

وواجهت الإدارة الحالية منذ الصيف الماضي، مشكلة تمديد العقود لبعض اللاعبين، فكان خروج عمر عبدالرحمن المنتقل إلى الهلال السعودي أولاً، ومن ثم التأخر في تمديد وتجديد عقد الثنائي: إسماعيل أحمد ومهند العنزي، وهو ما وجدت له الإدارة حلاً على طريقة الخدع الفيزيائية!.

ولعل «الأمة العيناوية»، التي كانت دائماً هي الداعم الأول للفريق، وعنصر التميز على الآخرين، تحول جزء منها إلى سلاح في وجه الإدارة، أو حتى أصبح خصماً يعقد العمل، ويُصّعب من مهام المجلس، خاصة في ظل ازدياد حجم الضغوطات والانتقادات، لاسيما تلك التي تتعلق بمصير بعض نجوم الفريق من اللاعبين المحليين.

وتجد الإدارة اليوم في هذا الملف، نفسها «مكبلة» ما بين سقف الرواتب والالتزام بتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي، وقرارات اتحاد الكرة، أو تجاوز وكسر كل تلك القيود والقواعد، وهو ما تسبب في تأجيل الحسم والتريث؛ رغم إدراك الإدارة أنها تعمل ضد ساعة الوقت الذي قد يسير عكس رياحها.

تدرك الإدارة وفق أحد المراقبين، أن العين في أزمة؛ حيث لا تريد الإدارة تجاوز «التعليمات والقرارات»؛ لكنها في الوقت نفسه، تجد نفسها مذهولة بحجم وقيمة العروض التي انهالت على بعض لاعبي الفريق، والتي وصل بعضها إلى عروض من 7 أصفار!.

وأمام الإدارة، العديد من الملفات الشائكة، والتي يبرز منها في الوقت الراهن: ملف المدرب الجديد؛ حيث يتوقع أن يحسم هذا الملف خلال الأسبوع الحالي؛ بعدما فشل الرهان على سوبيتش بأن يكمل ما بدأه زوران الذي عمل مساعداً له خلال الموسم الماضي.

وتلقى النادي العديد من العروض لمدربين أبدوا رغبة كبيرة بتولي تدريب الزعيم سواء من مدربين من خارج الدولة أو من داخلها، حتى أن بعضاً من المدربين العاملين في أندية حالياً في دورينا أبدوا رغبة في اقتناص الفرصة، وفسخ عقودهم مع أنديتهم؛ من أجل خلافة زوران.

لاعب عيناوي دولي سابق، يعترف بأن ما يحصل مع العين يلامس حدود «الأزمة»؛ لكنه يرفض تحميل ورمي المسؤولية كلها على عاتق الإدارة، مشيراً إلى أن ما تعرض له النادي من صدمات لو حصلت مع ناد آخر، لكنا شهدنا انهياراً وليس تراجعاً وحسب، كما لا يمكن إغفال جانب الإرهاق، الذي أثر في لاعبي الفريق؛ بسبب مشاركتهم مع النادي محلياً ودولياً ومشاركة أغلبيتهم مع منتخبنا الوطني في فترات الإعداد أو في نهائيات كأس آسيا خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن البعض يتخوف ويتحدث عن انهيار وتراجع؛ رغم أن الفارق مع الشارقة المتصدر 5 نقاط فقط، قبل 11 جولة على نهاية الموسم.

ويعيد اللاعب الدولي السابق تأكيد، أن تراجع العين يعد أمراً طبيعياً، وعلى الجماهير أن تثبت اليوم عشقها للنادي عند الأزمات، مشيراً إلى أن العين يبقى بخير دائماً، فخلف هذه القلعة هناك «قادة بقامة الجبال»، سيكون لهم دورهم وتأثيرهم على إعادة سكة النادي إلى الطريق الصحيح.