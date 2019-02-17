«بريميرليج» دبي للكاراتيه يحتفل بعام التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب

يسدل الستار اليوم على منافسات جولة دبي من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ كاراتيه 1» المقامة في صالة نادي الوصل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 737 لاعباً ولاعبة يتنافسون في مسابقتي الكاتا والكوميتيه سعياً لجمع النقاط لرفع أرصدتهم من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

احتفت اللجنة المنظمة بعام التسامح بشعار «بريميرليغ دبي 2019»، في حفل أقيم أمس على هامش البطولة، وتم خلاله توزيع ميداليات التسامح للمشاركين، وقلّد فيه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي،رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، الإسباني أنطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ميدالية التسامح التي أعدت خصيصاً للمناسبة.

وثمن رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اسبينوس، مبادرة اللجنة المنظمة بالاحتفال بعام التسامح معرباً عن اعتزازه بميدالية التسامح التي تقلدها لما تمثله من رسالة نبيلة تطلق من أرض الإمارات التي تعد نموذجاً يحظى بإعجاب العالم بأسره والرياضيين على وجه الخصوص لما تقوم به من دور ريادي، في دعم التعايش السلمي وترسيخ المحبة والوئام بين الشعوب.

ومن جهته كشف الرزوقي عن أن الاحتفال بعام التسامح وإهداء ميدالية التسامح لكبار الشخصيات ولكل المشاركين في البطولة، يأتي تماشياً مع شعار عام التسامح .

وفي مسابقة بساط النزال أسفرت منافسات اليوم الأول عن صعود الإسبانية ساندرا سانشيز واليابانية كيو شيميزو إلى نهائي مسابقة فردي الكاتا للسيدات، بينما تواجه إيران إيطاليا في نهائي الكاتا جماعي للسيدات.

وفي فردي رجال الكاتا تأهل إلى المباراة النهائية الياباني ريو كيوناو، والإسباني داميان كوانترو، بينما ضمن كاراتيه الكويت ميدالية فضية على الأقل حيث ستواجه تركيا على الذهبية في المباراة النهائية لمسابقة الكاتا جماعي للرجال.

وفي مسابقة الكوميتيه تحت 50 كلم سيدات، تأهلت الأوكرانية كاترينا كريفا إلى المباراة النهائية لتواجه التركية سيراب اوزسليك، وفي مسابقة وزن تحت 55 كلم سيدات كوميتيه، صعدت الصينية تايبيهين تزو للمباراة النهائية لملاقاة الأوكرانية انزهيليكا،ويشهد كوميتيه الرجال صراعاً شرساً من أجل التتويج وحصد النقاط التي تضاف لأرصدة اللاعبين، حيث تأهل الياباني ينوسوك مينامي للمباراة النهائية لمسابقة الكوميتيه لوزن تحت 60كلم ليقابل الكازاخستاني درخان اسديلوف.