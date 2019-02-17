شكرا لقرائتكم خبر عن مداخلة في نقاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عبدالله عبدالرحمن

خرجتُ بعد اللقاء المرتقب بين مروان بن غليطة ومحمد نجيب بعدد من النقاط أدونها في ما يلي:

- جميلة كانت استشهادات ابن غليطة الدينية: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله»، و«قال أولم تؤمن.. قال بلى».. و«لا أزكيه على الله».

- لم يكن اللقاء على مستوى الطموح؛ لأن النية كانت مبيتة عند الرئيس بعدم إدانة الاتحاد، أو حتى تقديم أي اعتذار؛ لأنهم بذلوا الجُهْد الجهيد حتى بلغ بهم الجَهْد وبذلوا كل ما بوسعهم من جد واجتهاد، بالتالي لم يوفقوا، وكما يقول أهل المغرب العربي«الله غالب».. فرسالة ابن غليطة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار: يا جماعة الخير انسوا ما حصل.. سندرس الأمر، وسنستلهم العبر والعظات، وسنجتهد أكثر، وهذا الوقت العصيب سيمضي والقادم أجمل.

- هناك مفارقة عجيبة لم أفهمها، حينما صرح ابن غليطة بأنه لو تم استفتاء الشارع قبيل البطولة عن أبعد مرحلة قد يصل إليها منتخبنا، لكان رد الشارع، «دوري المجموعات»؛ ولكن «الأبيض» استطاع بالدماء الغالية والتضحيات النفيسة أن يصل لمرحلة فشلت أن تصل لها منتخبات كانت تحضيراتها أفضل، وأداؤها أمتع، وأجمل.. مشكلتي هنا هي: ما الذي أوصل المنتخب للمستوى الذي أدى إلى حكم الشارع الرياضي عليه بالهشاشة، وعدم الثقة بأنه سيتجاوز المراحل الأقوى، ومن المسؤول الأول، والثاني، والعاشر عن ذلك؟ التعلل بالغيابات مرفوض، لأن عموري لعب بكامل جاهزيته، ولاعبو المنتخب في كأس الخليج في الكويت هم أنفسهم من كانوا مع زاكيروني.

- أتفق مع ابن غليطة في أنه لم ير طرحاً، أو كما قال، «فرضية نقدية تحدد المشكلات والحلول».. وهذا أمر ينبغي على الجميع أن يسعى ويجتهد فيه من باب المصلحة العامة؛ ولكن الأمر الأكثر غرابة.. هل هذا الأمر ورد في معرض ومن باب أن الأعضاء والرئيس حزموا أمرهم وعزموا على البقاء إلى نهاية دورتهم والتجهز لدورة جديدة؟

- عند مروان: كان عدم التوفيق ليس فشلاً.. وإحصاءات زاكيروني تزكيه مع عدم معرفة مروان المباريات التي لعبها المنتخب في عهده، وتهربه بذكاء من ذكرها، رغم إلحاح محمد نجيب.. وهو حقق ولا فخر أغلب نقاط برنامجه الانتخابي

- ابتسمت ثلاث مرات «الفاصل الذي تأخر دقيقتين للسماح لمروان لأخذ دواءه.. وسِنّة محمد نجيب التي أتعبته وهو يعدلها.. وكلمة محمد نجيب: «خلني أسألك.. يمكن أطلع منّك بشي»!

همسات:

- حمدان الكمالي يرفض الإدلاء لقناة ما تضامناً مع زملائه في المنتخب الذين يتعرضون للنقد.. هل كان الموقف سيختلف لو فاز الوحدة بالكلاسيكو؟

- لماذا كان المحللون، وهم مسؤولون كبار في أنديتهم، حذرين من توجيه النقد للاتحاد بعد الرباعية.. هل الأمر يتعلق بمسابقات الموسم؟

- يادوريّنا.. «خدّر مشاعرنا بأنغام الهوى... فقد تعودت النفوسُ على الخدر».