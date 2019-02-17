وفد الاتحاد الآسيوي للمواي تاي يزور أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد للبلاد قادماً من تايلاند، طارق بن هزيم المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، المدير التنفيذي للاتحاد، بعد أن التقى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي، بمقر الاتحاد في بانكوك، ونقل لهم تحيات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد.

وتم خلال اجتماعه برئيس وأعضاء الاتحاد الآسيوي، استعراض شامل لتصور اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج لاستضافة بطولة آسيا للمواي تاي لعام 2019 لأول مرة، وذلك في نوفمبر المقبل، والتي تأتي مع إطلالة احتفالات البلاد باليوم الوطني، ومبادرة عام التسامح.

وذكر المهيري أن وفد الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، سيزور البلاد لاحقاً، للوقوف على الترتيبات التي تمت حتى الآن لاستضافة البطولة الآسيوية القادمة، على ضوء الملف المبهر الذي قدمه الاتحاد للجمعية العمومية للعبة، وأسهم في موافقتها الفورية على استضافة البطولة في عاصمة الرياضات العالمية؛ مدينة أبوظبي، مواصلة لنجاحات الإمارات الرياضية العالمية.

وقال المهيري: «سيقف الوفد الآسيوي للعبة على الصالة المغطاة التي تقام فيها مباريات البطولة، وملاعب التدريب، إلى جانب تفقد مجالات السياحة لوفرة الفنادق العالمية والمنتجعات السياحية، ومراكز التسوق والمناخ الاستثماري الجاذب».

وأكد طارق المهيري، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي، يواصل تحضيراته في مختلف المجالات التنظيمية والفنية، التي تسهم في إنجاح البطولة الآسيوية القادمة، والتي انعكست بصمتها خلال تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة التي اختتمت مؤخراً، بصالة نادي الجزيرة في أبوظبي، واستمرت ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة كوكبة مميزة من لاعبي المنتخب الوطني للمواي تاي.