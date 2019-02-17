شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحوسني يعود إلى تدريب عجمان غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

كشف علي الحوسني حارس مرمى عجمان أنه سيعود إلى تدريبات «البرتقالي» الاثنين استعداداً لخوض المباراة المهمة للفريق في مواجهة الفجيرة السبت المقبل في دوري الخليج العربي.

وكان الحوسني تعرض لإصابة قوية أدت لغيابه عن الوعي في مباراة شباب الأهلي ما استدعى نقله لمستشفى راشد.

وطمأن الحوسني الجميع على صحته، وقال ل «الخليج الرياضي» إنه بخير وجاهز للالتحاق بالتدريبات غداً، شاكراً كل من سأل عنه خلال فترة تواجده في المستشفى، ولاسيما جمهور الإمارات بكل أطيافه وإدارة نادي عجمان والمدرب أيمن الرمادي ووسائل الإعلام.

كانت هذه تفاصيل خبر علي الحوسني يعود إلى تدريب عجمان غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.