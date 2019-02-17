الكعبي وجعفر يُحرزان برونزية كرة الطاولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتسحت كوريا الجنوبية أمس الأول، منافسات كرة الطاولة، على صالات الجامعة الأمريكية بالشارقة، بعدما حصلت على 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في 5 مسابقات، بينما حصل منتخبنا الوطني على ميدالية برونزية، عن طريق يوسف راشد الكعبي ومحمد جعفر.

وعلى صعيد منافسات فرق الرجال فئة 2-1، انتزعت كوريا الجنوبية ذهبية المسابقة بالفريق المكون من بيونج جون سونج، وهاي كون لي، وميونج يون كو، بينما جاء في المركز الثاني فريق كازاخستان الذي ضم جريجوري شيتفيركوف، وديسنجالي أوسبانوف وبيركيت أكزهجيتوف، واستمر إيقاع التفوق الكوري الجنوبي في مسابقة الرجال لفئة 3-4، بفوز فريقها بالميدالية الذهبية.

وشهدت مسابقة الزوجي المختلط للرجال والسيدات لفئة 5، صراعاً محموماً على الذهب، حيث استطاعت كوريا الجنوبية أن تعود مرّة أخرى وتخطف الميدالية الذهبية عن طريق الفريق المكون من شا سو كانج، وتا يونج سونج، وجانج ساب شاو، بينما حصلت تايلاند على المركزين الثاني والثالث؛ إذ أحرز فريق تايلاند 2، المكون من تيراديك كلانجامني، وكامون سايجان، ونوركان شانباهاكا، الميدالية الفضية.

وذهبت الميدالية البرونزية لصالح فريق تايلاند 1، المكون من واسانا سرينجام، وبانواس سيرنجام.

وفي فئة الرجال 6-8 فاز الكوري سانجيل كيم، والقبرصي بانتيليمون كايليس بالميدالية الذهبية، فيما فاز الثنائي الكازاخستاني كانات يوسينوف، وروستام فاليتوف بالميدالية الفضية.

أما في منافسات الرجال 9-10، فأحرز فريق كازاخستان المكون من نورزهان كوربيتاييف، ومخلولبيكوف، الميدالية الذهبية، وجاء فريق كوريا الجنوبية المكون من يينجوان كيم، وجاي سوك لي، بالميدالية الفضية، وتحصل فريق الإمارات المكون من يوسف راشد الكعبي، ومحمد جعفر على الميدالية البرونزية.