تحضيرات مكثفة لرالي دبي الصحراوي ثانية جولات بطولة العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس



يواصل نادي الإمارات للسيارات والسياحة تحضيراته لتنظيم رالي دبي الصحراوي أهم فعاليات موسم الراليات الصحراوية بالمنطقة، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وكانت اللجنة المنظمة للحدث برئاسة محمد بن سليم نائب رئس الاتحاد الدولي للسيارات رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة رئيس اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية جندت كل امكانيات النادي لضمان نجاح الرالي وخروجه بالشكل الذي يليق باسم الرالي ومكانته على الصعيد الدولي. تقام النسخة المقبلة لرالي دبي يومي 7 و9 مارس المقبل، وكعادته يستقطب الرالي الأشهر على مستوى الشرق الأوسط كوكبة من ألمع سائقي السيارات والدراجات النارية حول العالم في مقدمتهم نخبة من السائقين الخليجيين، وهو يعتبر ثاني جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات «فيا» 2019، والجولة الأولى من بطولة العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية «فيم».

وقال محمد بن سليم: نحن مدينون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على عطائه ودعمه المستمر لجهود النادي الرامية لضمان مستقبل مشرق لرياضة الراليات في دولة الإمارات، تشكل الهضاب والتلال الرملية بصحراء القدرة بدبي منصة طبيعية مليئة بالإثارة والتشويق لرالي دبي الصحراوي والمشاركة القوية لنخبة سائقي السيارات والدراجات النارية العالميين ستضمن استمتاع الجميع بجولة مليئة بالأحداث الحماسية، تماماً كما تعودنا في النسخ السابقة للرالي.

تشهد حلبة دبي أوتودروم، نقطة بداية الرالي الذي يشكل نقلة نوعية وتحديا كبيرا للمهارات القيادية للسائقين، هذا وشهدت نسخة العام الماضي من البطولة صعوداً قوياً لنجم الدراجات النارية محمد البلوشي، الذي توج بأول لقب له بكأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية، والتي قدم خلالها أداء مميزاً بفوز صعب في رالي دبي الصحراوي وأداء ثابت في البطولة ككل.