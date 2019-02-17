نجاح كبير لمهرجان سعيد بن حمدان للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح مهرجان الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للبولو فنياً وتنظيمياً وحقق أهدافه وكان كرنفالاً رياضياً وعائلياً أشاع البهجة في نفوس اللاعبين المواطنين والمحترفين والجمهور معاً.

وأعرب الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم راعي المهرجان عن سعادته البالغة بالنجاح الفني وروعة التنظيم والمستوى الذي قدمه اللاعبون مؤكداً أن هذه النجاحات تشجع على تنظيم هذا المهرجان بصفة سنوية.

وأشاد بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان ونادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الذي قدم لرياضة الإمارات واحداً من أفضل الاندية في العالم، وشدد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على ان الكل فاز في هذا المهرجان سواء اللاعبون أوالجمهور أوالمنظمون لأن كل من شارك وتابع المهرجان خرج سعيداً.

وكان المهرجان اشتمل على مباراتين كل منها أربعة أشواط، المباراة الأولى كانت للاعبينا ولاعباتنا المواطنين والمواطنات وحملت الفرق الأربعة أسماء نشوان وإرهاب وسلسبيل وحفيد وكلها أسماء خيول صنعت إنجازات عديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

المباراة الاولى للاعبينا ولاعباتنا الهواة جمعت بين فريقي سلسبيل وحفيد وانتهت المباراة بفوز فريق حفيد على سلسبيل بنتيجة اربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وشهدت المباراة مشاركة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة علياء آل مكتوم ومحمد الحبتور وحبتور الحبتور وطارق الحبتور وراشد الفلاحي وسعود خوري وخالد بن دري وخلف راشد الحبتور وناصر الشامسي وفارس اليبهوني ومحمد بن دري وطارق الحبتور.

وجمعت المباراة الثانية بين فريقي نشوان ومنافسه فريق إرهاب وانتهت بفوز إرهاب على نشوان بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان الذي يمثل أهمية خاصة وبالغة لرياضة البولو وعشاق ومحبي اللعبة وممارسيها، وقالت سموها إن هذا التجمع الكبير سوف ينعكس على اللعبة والترويج لها محلياً وخارجياً ويسهم بشكل كبير في الترويج لرياضة الإمارات عامة والبولو على وجه الخصوص مما جعلها قبلة لعشاق اللعبة ليس على الصعيد المحلي فحسب بل والصعيد العالمي.