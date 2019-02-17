ريجيكامب: سنلعب في جدة من أجل التأهل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل إلى ان المباراة كانت صعبة أمام الأهلي الذي يملك لاعبين جيدين جدا، وقال: «رغم التعادل، لكن أنا فخور بلاعبي الوصل بعد ان بذلوا مجهودا كبيرا في الملعب، أدرك أن الإياب سيكون صعباً ولكننا سنذهب إلى جدة للفوز».

وتابع: «نعم لقد سجلنا في أول دقيقة وكان من الصعب أن نفتح اللعب، ولم نعد للخلف تماماً، خاصة أننا ندرك أن هجوم الأهلي يمتاز بخطورة الهجمات الرأسية، أتمنى أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة ولدي الثقة بلاعبي الوصل».

ومن ناحيته ذكر الأورجوياني خورخي فوساتي انه سعيد بلاعبي الأهلي وبما قدموه في هذه المباراة الصعبة، لافتاً إلى انهم واجهوا بعض المشاكل الدفاعية في الشوط الأول ولكن ردة الفعل كانت ممتازة في الشوط الثاني، وقال: لقد فوتنا الفرصة على فابيو ليما وكايو ومينديز بعدم اعطائهم فرص للتسديد لأننا كنا نعرف خطورتهم، سنحترم الوصل في جدة، وما أريد أن اؤكده ان مباراة الإياب ستكون صعبة».