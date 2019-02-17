تفاعل كبير مع مبادرة فريق «آنجل وولف» برأس الخيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى فريق «آنجل وولف» السباق الثلاثي (ترايثلون)، في جزيرة المرجان وسط مشاركة واسعة في الفعالية التي تهدف لتعزيز الوعي والدمج في المجتمع لفئة أصحاب الهمم وتوفير المبادرات والأنشطة التي تحفزهم وتؤكد دورهم الإيجابي في المجتمع.

وشهد الفعالية الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» والمهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمرجان، إلى جانب 55 لاعباً من مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وفريق ألعاب القوى بنادي رأس الخيمة، ومجموعة كبيرة من طلبة مدارس رأس الخيمة في مشهد رائع يعبر عن مدى اهتمام مختلف الجهات بدعم أصحاب الهمم والقضايا الإنسانية.

وأوضح راشد سويدان الخاطري، مدير دائرة التشريفات والضيافة برأس الخيمة رئيس اللجنة المحلية للمدن المضيفة برأس الخيمة أن الدولة جذبت اهتمام العالم أجمع بإعلان استضافة الأولمبياد الخاص لترسيخ القيم الإنسانية الفاضلة وتأكيد الاهتمام بأصحاب الهمم ودورهم الإيجابي في المجتمع بما يحقق لهم السعادة وتطوير قدراتهم بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به الفعاليات المتنوعة لأصحاب الهمم في رأس الخيمة ضمن برنامج المدن المضيفة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.