جماهير إنتر ميلان الغاضبة تهاجم سيارة زوجة إيكاردي

اسماء السيد - ازدادت حدة التوتر بين النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ونادي إنتر ميلان الإيطالي وجماهيره، على خلفية الأزمة الأخيرة والمتمثلة بسحب شارة قيادة الفريق منه.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن جماهير إنتر ميلان الغاضبة من تصرفات اللاعب وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، قامت صباح السبت بإلقاء حجارة على سيارة واندا، أثناء وجودها على الطريق، بالقرب من ملعب "جوزيبي مياتزا"، حيث كانت توجد زوجة إيكاردي في السيارة رفقة أولادهما.

ووفقا للمصدر فإن زوجة إيكاردي وأولادهما لم يتعرضوا للأذى، لكن تلك الواقعة قد تزيد من حدة الأزمة بين اللاعب وإدارة النادي.

كان المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد رفض المشاركة مع فريقه إنتر ميلان ضد رابيد فيينا النمسوي في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس، بعد نزع شارة القائد عنه.

وكان إنتر أعلن الأربعاء أن حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش سيحمل شارة قيادة الفريق بدلا من إيكاردي.

ويأتي ذلك في خضم تقارير عن احتمال رحيل المهاجم البالغ 25 عاما عن صفوف الفريق اللومباردي، في ظل عدم التوصل الى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021.

وأعلن إنتر الأربعاء عبر حسابه على "تويتر" أن "القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش"، من دون أن يوضح أسباب هذه الخطوة.

وتشير التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، الى أن إيكاردي لم يوافق حتى الآن على توقيع تجديد لعقده مع النادي اللومباردي، وهو ما تقوم إدارة إنتر بمفاوضة زوجته ومديرة أعماله واندا نارا بشأنه.

الا أن شبكة "سكاي" نقلت أن سحب شارة القيادة غير مرتبط بمسألة تجديد العقد، بل تعود الى أن زملاء إيكاردي "لم يعودوا يرون فيه صفات القائد"، مشيرة الى أن اللاعب أبلغ بهذا القرار صباح الأربعاء في حضور الرئيس التنفيذي للنادي جوزيبي ماروتا والمدرب لوتشانو سباليتي.

وانضم الأرجنتيني الى إنتر عام 2013 قادما من سمبدوريا، بعد عام من قدوم هاندانوفيتش من أودينيزي.

وفي ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين، تشير التقارير المحلية الى أن إيكاردي الذي تقدر قيمته بمئة مليون يورو (113 مليون دولار)، يثير اهتمام أندية مثل ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإيطالي.

وتشارك إيكاردي صدارة ترتيب هدافي "سيري أ" الموسم الماضي بـ29 هدفا مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، وسجل هذا الموسم 15 هدفا (مختلف المسابقات)، لكنه صام عن التهديف في آخر سبع مباريات في الدوري.

وكانت وكيلة أعمال اللاعب قد قالت في تصريحات سابقة إن "أحدا في الفريق لا يضعه في وضع يتيح له اللعب بشكل جيد"، مؤكدة أن "توقيع العقد (الجديد) لا يزال أمرا بعيدا. ثمة أندية مهمة بالتعاقد معه".

وأوضحت أن من بين المهتمين "أكبر ناديين في إسبانيا (قصدت على الأرجح ريال وبرشلونة)، إضافة الى نادٍ إنكليزي وآخر فرنسي".

في المقابل، غردت ايفانا شقيقة اللاعب متهمة نارا بخلق المتاعب للمهاجم الفذ قبل أن تحذف تغريدتها "أخي المسكين، لماذا تسمح باستمرار كل هذا؟ إنتر لا يسمح بهذا السلوك. لو كان لديك شخص جدي خلفك ويهتم بك حقا فلن يحدث هذا".