شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: الخطيب كان بيشجع عامر عامر ضد الأهلى.. وسنتظلم ضد الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، أن محمد الحنفى حكم مباراة فريقه أمام الإنتاج كان لابد أن يتعامل بميزان واحد فى لعبة محمود حمادة ورمضان صبحى، مضيفًا إن الإدارة قررت التقدم بتظلم لاتحاد الكرة بعد طرد حمادة.

وقال مهدى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الطرد أفسد المباراة، وجعل مختار مختار المدير الفنى الإنتاج يغير فكره ولا يدفع باللاعب جيميس تيدى".

وأضاف: "الشوط الأول الأهلى فشل فى اختراق دفاع الإنتاج وسنتظلم على طرد محمود حمادة حتى نخفف عقوبة الطرد المباشر على اللاعب والتى تكون إيقافه مباراتين".

تابع مدير الكرة بالإنتاج، أن عامر عامر حارس المرمى قدم مستوى مبهرًا، مما دفع محمود الخطيب رئيس الأهلى للتصفيق له فى كل كرة يتصدى لها، قائلاً: "مصير عامر عامر من الانتقال للأهلى سيتحدد فى نهاية المرسم، والحارس يستحق الانضمام للمنتخب، ولولا وجوده أمام الأهلى لخسر الإنتاج بأكثر من 3 أهداف".

وفاز الأهلى على الإنتاج الحربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على استاد بترو سبورت فى إطار منافسات الجولة 22 بالدورى.