شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: عودة 4 لاعبين من الإصابة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إنه من المنتظر عودة 4 لاعبين من الإصابة على رأسهم وليد أزارو الذى سيعود فى خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى مروان محسن، وصالح جمعة وأحمد فتحى.

أضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن فريقه يعانى من الإجهاد وضغط المباريات على المستوى الإفريقى والمحلى، ولكنه أمر واقع ولابد من التعامل معه.

وقال عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة عبر شاشة الأولى: "أهدرنا العديد من الفرص السهلة خلال مباراة الإنتاج، وهو نفس سيناريو مباراة برشلونة وبلد الوليد، وشريف إكرامى عوض غياب محمد الشناوى بعد تعرضه للإصابة".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى: "نسعى للضغط على الزمالك وبيراميدز من خلال مواصلة الانتصارات بمسابقة الدورى".

وفاز الأهلى على الإنتاج الحربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على استاد بترو سبورت فى إطار منافسات الجولة 22 بالدورى.