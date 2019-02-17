شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يفقد صلاح أمين أمام المصرى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب صلاح أمين، مهاجم نجوم إف سى، عن فريقه فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى غياب صلاح أمين عن فريقه فى مواجهة المصرى بسبب الإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الإسماعيلى بالمباراة التى انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3/2 .