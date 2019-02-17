اتحاد الكرة: استبعاد ملعب السلام من أمم أفريقيا واستبداله بـ الدفاع الجوي.. فيديو

حسن العمدة

أعلن أحمد مجاهد، متحدث وعضو اتحاد الكرة، عن استبعاد ملعب السلام من أمم أفريقيا 2019 بعد قرار من اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال "مجاهد"، فى تصريحات تليفزيونية، إنه من البداية قدم اتحاد الكرة 8 ملاعب لاستضافة البطولة، وتم الاستقرار على 6 ملاعب بشكل نهائي.

وشدد "مجاهد"، على أن يتم استبعاد ملعب السلام واستبداله بملعب الدفاع الجوي .