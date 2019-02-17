اتحاد الكرة: استبعاد استاد السلام من بطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال أحمد مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة، إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، استقرت على استبعاد ملعب السلام.

وأشار مجاهد في تصريحات لقناة أون سبورت "من البداية قدم اتحاد الكرة 8 ملاعب لاستضافة البطولة، وتم الاستقرار على 6 ملاعب بشكل نهائي".

وواصل "تم استبعاد استاد السلام واستبداله بملعب الدفاع الجوي".

وأضاف "الملاعب الستة هي القاهرة الدولي والدفاع الجوي، والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد".

وختم "قرعة البطولة ستقام مساء 12 إبريل المقبل تحت سفح الأهرامات".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.