داني ويلباك مشيدًا بـ"محمد صلاح": نموذج رائع للعرب وأفريقيا

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تحدث داني ويلباك لاعب أرسنال الإنجليزي عن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، وأكد أنه لاعب يملك شخصية مميزة، كما تحدث عن زميله محمد النني بأنه محبوب منزملاءه.
وقال ويلباك في تصريحات صحيفة "محمد صلاح مثالاً رائعاً للاعب العربى والإفريقي، لا أعتقد أنه من الممكن أن نشاهد لاعبا
وأضاف "متأكد أن العالم العربى قادر على تقديم لاعب آخر مستقبلا يحاول وضع بصمته عالميا كما فعل صلاح".
وواصل "النني؟ هو زميل رائع الجميع بأرسنال يحبه آمل أن ينال دقائق أكثر بالمباريات المقبلة مع النادى معنا".
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