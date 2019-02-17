داني ويلباك مشيدًا بـ"محمد صلاح": نموذج رائع للعرب وأفريقيا

محمد صلاح- أرشيفية

كتب: محمد معتز صلاح الدين

تحدث داني ويلباك لاعب أرسنال الإنجليزي عن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، وأكد أنه لاعب يملك شخصية مميزة، كما تحدث عن زميله محمد النني بأنه محبوب من

زملاءه.

وقال ويلباك في تصريحات صحيفة "محمد صلاح⁩ مثالاً رائعاً للاعب العربى والإفريقي، لا أعتقد أنه من الممكن أن نشاهد لاعبا

يشبهه بشخصيته المميزة".

وأضاف "متأكد أن العالم العربى قادر على تقديم لاعب آخر مستقبلا يحاول وضع بصمته عالميا كما فعل صلاح".

وواصل "النني؟ هو زميل رائع الجميع بأرسنال يحبه آمل أن ينال دقائق أكثر بالمباريات المقبلة مع النادى معنا".