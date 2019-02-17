محمد صلاح لاعب ليفربول كتبت: سارة جاب الله نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في خطف قلوب كل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم . ويمثل الفرعون المصري محمد صلاح الوطن العربي في كل مكان يذهب له ويترك فيه بصماته ، وأصبح يطلق علية الجميع لقب " فخر العرب" . خطف صلاح قلوب جمهور ليفربول مما دفعهم لإهدائة أغنية ليعبرون عن مدي حبهم له. شاهد أغنية جمهور ليفربول لمحمد صلاح مترجمة ..

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جمهور ليفربول يهدي محمد صلاح أغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.