نجح أتروميتوس المحترف لدي صفوفة اللاعب المصري عمرو وردة في تحقيق فوزاً مهماً على حساب جيانينا بهدفين دون رد ، ،ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدوري اليوناني.
وشارك وردة في المباراة أساسياًحتى نهايتها، وقدم أداء رائع على مدار الشوطين ونجح في تسجيل هدف .
ونجح أتروميتوس في تسجيل الهدف الأول مبكراً عن طريق اللاعب إيفثيميوس كولوريس في
و بهذا الفوز أصبح أتروميتوس يحتل المنركز الرابع برصيد 39 نقطة ، ويتجمد رصيد منافسه عند النقطة 20 بالمركز الثالث عشر.
شاهد.. هدف عمرو وردة مع أتروميتوس اليوناني:
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