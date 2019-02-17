بالفيديو.. برشلونة يتقدم بهدف لميسي أمام بلد الوليد في الشوط الأول بالدوري الإسباني

كتب : أحمد البادي

أنهي فريق برشلونة الشوط الأول متفوقًا بهدف على ضيفه بلد الوليد، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد كامب نو، في إطار الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني " الليجا".

مع بداية اللقاءتبادل الفريقين السيطرة على منطقة منتصف الملعب لكن دون أدني خطورة على مرمي

الحارسين.

وفي الدقيقة 41 شهدت أخطر فرص المباراة بعد سدد ميسي الكرة بيمينه لكنها اصطدمت بمدافعي بلد الوليد لترتد غليه مرة أخري ويصوبها بيمينه لكنها تمر بجانب العارضة.

وظل التعادل السلبي يُلقي بظلاله حتى احتسب

حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد عرقلة جيرارد بيكيه من جانب مدافعي بلد الوليد، لينفذها ليونيل ميسي على يسار الحارس معلنًا الهدف الأول للبلوجرانا، قبل يطلق الحكم صافرته بعد انقضاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بواقع 51 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه أتليتكو مدريد.

شاهد هدف المباراة :