محمد يوسفكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
أكد محمد يوسف ، المدرب العام لفريق الأهلي ، أن فريقه قادر على علاج ظاهرة إهدار الفرص السهلة في الفترة القادمة بعيداًعن عقد جلسات نفسية مع لاعبيه فالأمر أبسط من ذلك.
وقال يوسف إن الأهلي حقق فوزاً مهماً
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تحسن الأداء مع عودة اللاعبين المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي: إهدار الفرص لا يحتاج جلسات نفسية وعودة المصابين ستغير شكل الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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