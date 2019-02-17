عاد ريال سوسيداد لدرب الانتصارات في الليجا بعد أن حقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد مساء السبت ضمن الجولة الـ24 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وعلى ملعب (أنويتا) جاءت ثلاثية الفريق الباسكي في الشوط الثاني، وحملت توقيع كل من ميكيل أويارزابال، هدفين في الدقيقتين 50 و59، والمهاجم البرازيلي ويليان جوزيه في الدقيقة 75.



وعاد سوسيداد للفوز من جديد في الليجا بعد أن تعادل في الجولة الماضية سلبيا أمام فالنسيا.



ورفع الانتصار رصيد الفريق للنقطة 34 ليقفز للمركز السابع.



من جانبه، تجرع ليجانيس خسارته التاسعة هذا الموسم ليظل رصيده عند 29 نقطة في المركز الـ12 مؤقتا.

كانت هذه تفاصيل خبر ريال سوسيداد يسقط ليجانيس في الدوري الأسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.