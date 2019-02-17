مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، بسهولة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وتغلب السيتي بسهولة على مضيفه نيو بورت بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات ثمن النهائي للبطولة.



بذلك، لحق السيتي بركب المتأهلين لربع النهائي وهم واتفورد وبرايتون وميلوول.



خرج مانشستر سيتي متعادلًا سلبيًا في شوط المباراة الأول بعد سلسلة من الفرص الضائعة من الجانبين.



وجاءت الأهداف في شوط المباراة الثاني، حيث تقدّم السيتي بهدفين عبر الألماني ليروي سانيه وفيل فودين في الدقيقتين 51 و75.



وقلص نيو بورت النتيجة في الدقيقة 88 عبر بادريج أموند، ليرد السيتي بالهدفين الثالث والرابع عبر فودين والجزائري رياض محرز في الدقيقتين 89 و90.

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