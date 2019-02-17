رياضة | غموض موقف راكيتيش مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غموض موقف راكيتيش مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح موقف الكرواتي إيفان راكيتيتش، في برشلونة غامضاً بعض الشيء حيثُ تشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن إدارة البارسا تدرس عدم التجديد مع اللاعب خصوصاً بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، إنَّ برشلونة سيؤجل فكرة تجديد عقد راكيتيتش لنهاية الموسم، وأن اللاعب كان قد حصل على وعد من إدارة النادي، بتحسين عقده الذي يمتد لـ2021.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جميع المؤشرات داخل برشلونة تؤكد أن البارسا لن يرفع راتب راكيتيتش في ظل سقف الرواتب المحدد من الإدارة.

ويتوقع أن يغادر راكيتيتش صاحب الـ 30 عامًا، في الصيف المقبل بقوة، في ظل العروض التي يتلقاها من إنتر ميلان، أو باريس سان جيرمان، أو مانشستر يونايتد".